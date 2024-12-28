ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.. عرض مسرحي توعوي يستهدف شباب المناطق المطورة

نظم الصندوق، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، العرض المسرحي "Sale" على مسرح السلام، بمشاركة الفنان سامح حسين، لتوعية شباب المناطق المطورة وأسرهم بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها، مثل الاعتقاد بأنها تنشط الذاكرة أو تساعد على نسيان الهموم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان (2024-2028)، التي أُطلقت تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تنفيذ أنشطته التوعوية.

رسائل العرض المسرحي

العرض، الذي استُعرض في العديد من الجامعات المصرية قبل انتقاله إلى مسرح السلام، يسلط الضوء على رحلة التعاطي وآثاره السلبية، من خسائر نفسية واجتماعية قد تصل إلى فقدان أعز الأشخاص في حياة المدمن. كما يناقش أبرز دوافع التعاطي، خاصة المخدرات التخليقية، ويهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة السائدة بين الشباب.

تفاعل كبير من الحضور

شهد العرض تفاعلًا ملحوظًا من الشباب وأسرهم، خاصة من سكان المناطق المطورة مثل حي الأسمرات وحدائق أكتوبر والمحروسة، حيث أكد الحضور أهمية مثل هذه المبادرات التوعوية في رفع الوعي المجتمعي بخطورة الإدمان.

خطط مستقبلية

من المقرر أن يجوب العرض المسرحي عدة محافظات خلال الفترة المقبلة، في إطار تنفيذ المكون الثقافي للاستراتيجية الوطنية. ويأتي ذلك ضمن جهود الصندوق لتعزيز الوعي بمخاطر الإدمان في المناطق المطورة، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بتقديم برامج حماية اجتماعية وسكنية متكاملة.

عيادات علاجية وخدمات متكاملة

على صعيد آخر، أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن تجهيز وتشغيل تسع عيادات مجتمعية لعلاج الإدمان في المناطق المطورة، مثل روضة السيدة، استبل عنتر، وبشائر الخير، ضمن خططه لتوفير خدمات علاجية وتوعوية متكاملة للمجتمعات الجديدة.

تؤكد هذه الجهود حرص الدولة على حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وتعزيز وعيهم بمخاطره، في إطار رؤية شاملة لبناء مجتمع خالٍ من المخدرات.

1000258510

1000258504

1000258501

1000258513

1000258507

1000258495

1000258498

1000258479

1000258492

1000258489