شخص ينهي حياة أرملة شقيقه وينتحر بإلقاء نفسه أمام قطار ببني سويف

شهدت مدينة ببا بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، واقعة مأساوية حيث أقدم رجل خمسيني على قتل أرملة شقيقه بإستخدام آلة حادة (سكين)، ثم أنهى حياته بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا بوصول جثة سيدة إلى مستشفى ببا المركزي، حيث تبين أنها تُدعى سيدة م.ع (58 عامًا)، وقد لقيت مصرعها متأثرة بطعنة نافذة في الرقبة، كما استقبل المستشفى نجلها مصطفى محمد ع.ع (24 عامًا) مصابًا بطعنة في البطن، وجرى نقله إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت التحريات الأولية أن الجاني، حسن ع.م (50 عامًا)، يعاني من الإدمان وتفاقم خلافات عائلية بينه وبين أسرة شقيقه، وفي لحظة غضب، اقتحم منزل الضحية وارتكب جريمته، قبل أن يلوذ بالفرار لاحقًا، أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات المارة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

على الفور، تم توجيه فريق بحثي لفحص ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا لاستكمال