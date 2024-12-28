حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة، وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

كانت قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر هدير عبد الرازق، إلى المحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال محتواها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد جلسة اليوم 30 نوفمبر لنظر أولى جلساتها.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، ألقت القبض على البلوجر هدير عبدالرازق، داخل شقتها بمنطقة بدر التابعة للقاهرة الجديدة، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشه للحياء العام تحرض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشه تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستجرام"، تحرض على الفسق والفجور، تخص البلوجر هدير عبدالرازق.