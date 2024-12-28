الأوقاف: نفاد جميع النسخ المعروضة بمعرض إصدارات آل البيت بالمسجد الأحمدي بطنطا

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ساحة المسجد الأحمدي
ساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا

نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضًا لإصداراته الخاصة بآل البيت -رضوان الله عليهم- في ساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حيث شهد المعرض إقبالًا كبيرًا أدى إلى نفاد جميع النسخ المعروضة.  

وأكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الهدف من إقامة هذه المعارض هو تعزيز محبة آل البيت في نفوس المسلمين، وتسليط الضوء على سيرتهم النبيلة وأخلاقهم الكريمة، بما يسهم في بناء وعي ديني مستنير، وغرس القيم الإسلامية الوسطية القائمة على التسامح والمحبة، مستلهِمًا من سير آل البيت جوانبهم الإنسانية المشرقة التي تشكل قدوة للأفراد والمجتمع.  

وأشار الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن إقامة المعرض في المسجد الأحمدي تأتي ضمن خطة المجلس لنشر الثقافة الإسلامية المستنيرة استجابة لتوجيهات وزير الأوقاف، مشددًا على أن الإصدارات تتميز بمنهجيتها العلمية التي تعزز الفهم الصحيح للتعاليم الإسلامية وتبرز الجوانب الأخلاقية الراقية لسير آل البيت.  

وأضاف الأمين العام إن المجلس يسعى للتوسع في إقامة معارض مماثلة في جميع مساجد آل البيت بجميع المحافظات، بهدف تعزيز التواصل الثقافي والديني مع الجمهور، ونشر رسالة الإسلام الوسطية التي تنبذ التطرف وتدعو إلى التعايش والمحبة بين أفراد المجتمع.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأعلى للشئون الإسلامية التواصل الثقافي الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي ساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا جميع المحافظات
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