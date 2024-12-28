مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر انقلاب ملاكي في صحراوي المنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهما وأصيب شخص آخر إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفي وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بأنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة شخص آخر بإصابات متفرقة خطيرة، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج.

تم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفي وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا.