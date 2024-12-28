إيلون ماسك يتوقع أن يخسر الرئيس الألماني شتاينماير الانتخابات المقبلة

أعرب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن اعتقاده بأن يخسر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الانتخابات المقبلة في البلاد.

جاء ذلك وفقا لما كتبه ماسك في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع X للتواصل الاجتماعي الذي يمتلكه، تعليقا على منشور لأحد المستخدمين حول وصف شتاينماير لموقع X بأنه "تهديد للديمقراطية"، برغم أنه يحتل المرتبة الأولى في البلاد في قسم الخدمات الإخبارية على متجر التطبيقات AppStore. وكتب ماسك: "سوف يخسر الانتخابات".

وكان ماسك قد قال في وقت سابق إن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني هو وحده القادر على إنقاذ ألمانيا. وردا على ذلك ألمح المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أن كلام ماسك غير صحيح ولا يحتوي على نصيحة سياسية جيدة، معربا عن ثقته في أن جميع الأحزاب "الديمقراطية" الأخرى تتفق معه على ذلك.

ووصف ماسك شولتس لاحقا بأنه "أحمق غير كفء" ودعا إلى استقالته من منصب المستشار، معلقا على منشور لأحد المستخدمين حول رد فعل شولتس على الهجوم الإرهابي في ماغديبورغ، حينما دهست سيارة حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد مساء الجمعة. وبحسب رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت الفيدرالية راينر هاسيلوف، فقد أدى الهجوم إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين.