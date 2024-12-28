"غرفة الإسكندرية" تستضيف سفير أرمنيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور الأستاذ أحمد الوكيل، سفير أرمنيا السيد أرمين ساركيسيان، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتور ياسر المناويشي والمهندس شريف بقطر والمهندس البديوي السيد، والمهندس أحمد الكاتب، والأستاذة رانيا نصير، والأستاذ محمود مرعي، والأستاذ محمد فتح الله، والمهندس أشرف أبو إسماعيل، والأستاذ محمد حفني، والدكتور عمر الغنيمي، والأستاذ إسماعيل أبو حمده.

وتضمن اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجانبين وفرص التبادل التجاري في القطاعات المختلفة.

وخلال كلمته أكد الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أن الأشقاء الارمن كانوا وسيظلون جزئ لا يتجزأ من نسيج مصر، والذى تضمن أول رئيس وزراء لمصر نوبار باشا، والعديد من وزراء خارجية مثل أرتين بك شكرى، واستيفان بك ديميرجيان، وتكران باشا، وبوغوص يوسفيان، والعشرات من كبار الكتاب والشعراء والادباء والنحاتين والموسيقين وبالطبع الفناين والمنتجين.

وأشار إلى قيادات الصناعة الأرمن الذين قادوا عبر عقود صناعات الكهرباء والطباعة والسجائر والجلود والكبارى والإنشاءات مثل كريكور سركسيان، وكريكور بابازيان، وهرانت اهارونيان وبوجوسر باشا نوباريان، ونصيب توركوم.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفين على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة خلال الفترة المقبلة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.