بث مباشر – مباراة السعودية ضد العراق في خليجي 26

بث مباشر
السعودية والعراق
السعودية والعراق

متابعة مباراة السعودية ضد العراق لحظة بلحظة، في المباراة التي تجمع بينهما في بطولة خليجي 26.

مواجهة قوية تجمع المنتخب السعودي أمام نظيره منتخب العراق، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ خليجي 26. 

ويدخل منتخب السعودية تلك المباراة وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب العراق في المركز الثالث بنفس الرصيد.

 

تشكيل منتخب العراق ضد السعودية
 

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: مصطفى سعدون، مناف يونس، علي فائز، علي عدنان، أحمد مكنزي.

خط الوسط: أمير العماري، أمجد عطوان، إبراهيم بايش.

خط الهجوم: مهند علي، أيمن حسين.

تشكيل منتخب السعودية ضد العراق
حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، حسان تمبكتي، علي البليهي، نواف بوشل.

خط الوسط: ناصر الدوسري، محمد كنو، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير.

خط الهجوم: سالم الدوسري، عبد الله رديف

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