رئيس غرفة الإسكندرية يبحث مع السفير الأرميني آليات التعاون بين الجانبين

الاقتصاد
بوابة الفجر

التقى رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أحمد الوكيل، اليوم السبت، بسفير أرمينيا بالقاهرة، أرمين ساركيسيان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة آليات وفرص التبادل التجاري في مختلف القطاعات.

 

ووفقًا لبيان صادر عن الغرفة، اتفق الطرفان على تنظيم مزيد من اللقاءات المشتركة في الفترة المقبلة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. وشهد اللقاء حضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وهم: ياسر المناويشي، شريف بقطر، البديوي السيد، أحمد الكاتب، رانيا نصير، محمود مرعي، محمد فتح الله، أشرف أبو إسماعيل، محمد حفني، عمر الغنيمي، وإسماعيل أبو حمدة.

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