حصاد عام 2024.. الدوري الألماني

أيام وينتهي عام 2024 الذي شهد الكثير من الأحداث الرياضية المثيرة أبرزها بطولة الدوري الألماني الذي نجح باير ليفركوزن بالتتويج به على حساب غريمه بايرن ميونخ في الموسم الماضي.

حصاد الدوري الألماني 2024

توج باير ليفركوزن بلقب البوندزليجا، حيث حصد 90 نقطة من 34 مباراة خاضها خلال الموسم الماضي، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في 6 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

سجل باير ليفركوزن 89 هدف في البوندزليجا في الموسم الماضي ومني مرماه ب 24 هدف.

احتل بايرن ميونخ المركز الثالث برصيد 72 نقطة من 34 مباراة خاضها خلال الموسم الماضي، حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 8 مباريات.

سجل بايرن ميونخ 94 هدف في البوندزليجا في الموسم الماضي ومني مرماه ب 45 هدف.

بينما احتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس برصيد 63 نقطة من 34 مباراة خاضها خلال الموسم الماضي، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 7 مباريات.

سجل بوروسيا دورتموند 68 هدف في البوندزليجا في الموسم الماضي ومني مرماه ب 43 هدف.

يعتبر بايرن ميونخ أفضل خط هجوم في الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 94 هدف بينما يعتبر دارمشتات أسوأ خط هجوم في البوندزليجا برصيد 30 هدف.

يعتبر باير ليفركوزن أفضل خط دفاع في الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 24 هدف بينما يعتبر دارمشتات أسوأ خط دفاع في البوندزليجا برصيد 86 هدف.

هبطت أندية بوخوم وكولن ودارمشتات إلى دوري الدرجة الثانية بينما صعدت أندية هولشتاين كيل وسانت باولي وبوخوم الذي اجتاز ملحق الصعود إلى الدوري الممتاز في الموسم الحالي.