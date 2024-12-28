مدير تعليم مطروح تجتمع مع مديري المدارس الفنية بحضور جاتو

عقدت الأستاذة نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إجتماعا موسعًا مع مديري المدارس الفنية ومديري التعليم الفني بالإدارات التعليمية ومديري إدارات التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي ومسئولي جودة التعليم الفني بقاعة التوجيه في ديوان عام تعليم مطروح بحضور الأستاذ إسماعيل جاتو وكيل المديرية والأستاذ أيمن الصاوي مدير عام التعليم الفني

تناول الاجتماع الاستعدادات النهائية للامتحانات النظرية والعملية الخاصة بالفصل الدراسي الأول والمنتظر انطلاقها الشهر المقبل كذلك مناقشة أهم التحديات التي تواجه منظومة العمل بمؤسسات التعليم الفني وسبل مواجهتها وفق الإمكانيات المتاحة

وأكدت وكيل الوزارة خلال الإجتماع للحضور ضرورة التحلي بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية خلال امتحانات الترم الأول كذلك حتمية العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بجماعية الأداء لضمان تحقيق تطور نوعي للعملية التعليمية بمدارس التعليم الفني كذلك مزج التدريب العملي بالدراسة النظرية في سبيل إعداد وتنشئة جيل فني واعد قادر علي الإنخراط في سوق العمل مضيفة أن المدارس الفنية تؤدي دورًا كبيرًا وايجابيا في بناء الإنسان المصري من خلال تجهيز كوادر وطنية مؤهلة لسوق العمل.

واستمعت خلال الإجتماع لعدد من الاستفسارات الخاصة بالعملية التعليمية من السادة الحضور كذلك ناقشت بعض المقترحات التي طرحها بعض مديري المدارس وإمكانية تنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة حيث ناقشت مع مدير مدرسة مطروح الثانوية العسكرية الصناعية الأستاذ محمد الصباحي بحث إمكانية إنشاء قسم المصاعد الكهربائية لمسايرة سوق العمل والنهضة الإنشائية الهائلة بالمحافظة وفي ضوء تحقيق منظومة التنمية الشاملة كذلك ناقشت مع الأستاذة دعاء مدير مدرسة مطروح الفنية بنات إجراءات تطوير ورش العمل الخاصة بتطوير الملابس المدرسية بمدرسة مطروح الفنية بنات مشيرة إلي ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة وفق الضوابط القانونية واللوائح المنظمة للعمل من مشروع رأس المال من خلال الخطة التنفيذية لتعليم مطروح.

وفي ختام الاجتماع

كرمت مدير تعليم مطروح عددًا من مديري المدارس ومسئولي التعليم الفني تقديرا للجهد المتميز والإخلاص في العمل خلال الفصل الدراسي الأول أيضًا تم تكريم الأستاذ سليمان عبيدة مدير مدرسة مطروح الثانوية التجارية بنات لبلوغه سن الكمال مشيدة بعطائه الزاخر وتاريخه المهني المشرف

كذلك كرمت الأستاذة نادية فتحي الطالب محمود مصيلحي بالصف الثالث بقسم التبريد والتكييف بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية كذلك تكريم الاستاذ عبدالحميد سعيد رئيس القسم بعد تشريف الطالب للمحافظة وتحقيقه للمركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة المهارات الفنية وتمثيله مصر بالمسابقة الدولية التي نظمت بالعاصمة الفرنسية باريس منذ شهور قليلة.