افتتاح وحدتي القسطرة وعناية الأمراض العصبيه بمستشفى سوهاج الجامعي

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وضع حجر الأساس
وضع حجر الأساس

وضع الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حجر الاساس لمستشفى الحروق وافتتح وحدتي القسطرة والاشعه التداخلية، وعناية الأمراض العصبيه داخل مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، يرافقه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور احمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني أن الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي قام بوضع حجر الاساس لمستشفى الحروق والتي تعد الاولي من نوعها علي مستوي الصعيد، والتي تقع بجوار مستشفى الطوارئ والإصابات وسيتم انشائها علي مساحه ١٠ آلاف متر مربع، وذلك استكمالًا للمنظومة العلاجية بمستشفيات سوهاج الجامعية لخدمة وعلاج مرضي الحروق، حيث ستضم ٣٠ سرير عناية مركزه، ٧٠ سرير إقامة مرضي، قسم طواري ووحدة فحص، قسم غيارات الحروق، وحدة علاج طبيعي، ٤ غرف عمليات، إلى جانب المعامل وبنك الدم والأقسام الادارية وغرف التعقيم.

اما عن الوحدات التي افتتحها وزير التعليم العالي والبحث العلمي داخل مستشفى الطوارئ والإصابات الجديد قال "النعماني" ان افتتاح  تلك الوحدات الطبية يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، بما يعود بالنفع على المواطن المصري وتقديم خدمة طبية بشكل مثالي، وخدمة أكبر عدد من المرضى حيث شملت الافتتاحات وحده القسطرة العلاجية والاشعه التداخلية، والتي تبلغ تكلفتها ٤٣ مليون جنيه، وتشتمل علي قسطره المخ والاعصاب والتي تعتبر اول قسطره في جنوب صعيد مصر يتم فيها علاج حالات الوحمه الدمويه والتمدد الشرياني بالشرايين والاوعية الدمويه بالمخ، كما تشتمل الوحده علي قسطره قلب للأطفال والكبار والاشعة التداخلية، والتي سوف تخدم قطاع كبير من المرضى المترددين علي المستشفيات الجامعيه.

كما افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عنايه الامراض العصبيه والتي تبلغ تكلفتها ٥ مليون جنيه، وتحتوي علي ١٥ سرير و١٥ جهاز تنفس صناعي، ووحده فحص بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب عدد ١٥ مونيتور لمراقبه العلامات الحيوية، حيث تستقبل العناية مرضي السكته الدماغيه، ومرضي اصابات الرأس ومرضي حالات نزيف المخ.


وخلال زيارته للمستشفى الجديد تفقد وزير التعليم العالي وحدة المناظير الجراحية لعلاج حالات الجهاز الهضمي ونزيف المريء، ووحده عناية الامراض الصدريه والتي تضم ٧ اسره، كما تفقد وحده المرأه الامنه والتي تهتم بصحه المرأه، وتقدم خدمات شاملة للنساء اللاتي تعرضن للعنف، بما في ذلك الخدمات الطبية والفحص والإسعافات الأولية النفسية والإحالة الداخلية في المستشفى.

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