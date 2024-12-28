حبس المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة

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قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.


وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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