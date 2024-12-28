تفاصيل وفاة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي في المنيا

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بوابة الفجر

توفي محمود صادق، المصاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، متأثرًا بجراحه داخل المستشفى، ليصل عدد المتوفين في الحادث إلى 4 أشخاص.

وضمت قائمة المتوفين: محمود شاكر الزاهر عبدالرحيم، 35 عامًا، من عرب الأطاولة، سوهاج، عمرو ناصر الزاهر عبدالرحيم، 34 عامًا، من عرب الأطاولة، سوهاج، عبدالحفيظ أحمد الزاهر عبدالرحيم، من عرب الأطاولة، سوهاج، محمود صديق عبداللطيف علي، 47 عامًا، من قسم ثان سوهاج، أبناء عمومه

حيث تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

وعند وصول سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، تبين وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر، الذي توفي لاحقًا متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

تم نقل المتوفين والمصاب إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، حيث أُخطرت النيابة العامة لبدء التحقيقات. كما تم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير على الطريق.

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