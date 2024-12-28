تحصين أكثر من 134 ألف رأس ماشية للتحصين ضد الحمى القلاعية بسوهاج

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الجهود المتميزة التي بذلتها مديرية الطب البيطري بالمحافظة خلال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث نجحت المديرية ولأول مرة في تحقيق معدل إنجاز غير مسبوق بتحصين ما يزيد عن 134 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بحماية الثروة الحيوانية، التي تعد من أعمدة الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أهمية الحملات الدورية للتحصين للوقاية من الأمراض وحماية الماشية التي تمثل مصدر رزق رئيسي لآلاف الأسر بالمحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، أن المديرية اعتمدت على خطة شاملة تضمنت تشكيل لجان من الأطباء والعاملين بجميع قرى ونجوع ومراكز المحافظة، مضيفا أن الفرق الطبية حرصت على التحرك ميدانيًا من منزل إلى آخر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب الماشية، وتقديم خدمات التحصين بجودة وكفاءة، مشيرا إلى أن الطب البيطري يمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة الإنسان، من خلال السيطرة على أي بؤر مرضية محتملة قبل انتشارها.