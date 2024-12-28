استمرار حبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين

حوادث
تجديد حبس
تجديد حبس

 
جدد قاضي المعارضات  اليوم السبت، استمرار حبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 15  يوم.
كانت قد تمكنت وزارة الداخلية  من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى

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