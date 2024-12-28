مشكلة انتهت بجريمة.. حبس المتهم بقتل شاب طعنًا في المرج



قررت نيابة المرج حبس المتهم بقتل شاب طعنًا، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما بمنطقة المرج في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب مقتولًا بدائرة قسم شرطة المرج.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بآثار طعنات نافذة، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شاب يجمعه خلاف سابق مع المجني عليه، وبيوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم باستلال سلاحًا أبيض وسدد طعنات نافذة للمجني عليه حتى سقط قتيلًا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.