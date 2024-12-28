السيطرة على حريق بمخزن أخشاب مدرسة طامية الصناعية بالفيوم

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بوابة الفجر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شبّ بمخزن أخشاب مدرسة طامية الثانوية الصناعية للبنين، قبل أن يمتد إلى باقي أقسام المدرسة أو الكتلة السكنية المجاورة.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يُفيد باندلاع حريق داخل المدرسة. 

وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي.

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وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي. ولم تُسجل أي إصابات بشرية نتيجة الحادث، فيما بدأت الجهات المختصة حصر الخسائر المادية، والتي تركزت بشكل أساسي في قسم النجارة داخل المدرسة.

تحقيقات النيابة

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي كلفت خبير الأدلة الجنائية بفحص موقع الحريق لتحديد الأسباب النهائية، كما طلبت النيابة التحقيق مع أمين المخزن لتحديد مدى مسؤوليته عن الحادث، وشكّلت فريقًا من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث طامية للتعمق في ملابسات الواقعة.

يُذكر أن الحادث لم يؤثر على سلامة الطلاب أو العاملين بالمدرسة، حيث وقع الحريق في وقت كانت المدرسة خالية من التواجد الكثيف.

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