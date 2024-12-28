وكيل صحة الفيوم يجري جولة ميدانية مكثفة على الإدارات لمتابعة سير العمل وتطوير الأداء

أجرى الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، جولة ميدانية مكثفة شملت إدارات سنورس وأبشواي ويوسف الصديق الصحية، برفقة متولي سعد مدير الشئون الإدارية، والدكتورة نشوى جلال مدير العلاقات العامة، والدكتورة صبا أبو فرحة عضو إدارة الدعم الفني، وعبير العطيفي مشرف تمريض الرعاية الأساسية.

بدأت الجولة بتفقد الوحدة الصحية بمنشأة طنطاوي التابعة لمركز سنورس، حيث أمر بمراجعة بصمة الحضور والانصراف، ولاحظ تغيب أحد الأطباء دون إذن مسبق.

وعلى إثر ذلك، وجه بنقله إلى إدارة يوسف الصديق وإحالته للتحقيق بالشئون القانونية، كما تفقد أقسام الاستقبال، والصيدلية، والتطعيمات، والمعمل، وعيادة الأسنان، وغرف المبادرات والملفات، وأمر بتوفير طبيب بديل على الفور لضمان سير العمل.

في وحدة السعيدية التابعة لإدارة سنورس، التي تُدار مؤقتًا في أحد مباني الوحدة المحلية، تفقد وكيل الوزارة أقسام المعمل والتطعيمات وتنظيم الأسرة، وأمر بمكافأة عدد من العاملين نظير كفاءتهم، بينهم فني المعمل مينا مدحت، والممرضتين هناء رمضان وسامية محمد عبد المحسن، بينما وجه بمجازاة مديرة الوحدة لتغيبها عن العمل دون إذن، وطالب باستكمال ملفات طب الأسرة.

وفي إدارة أبشواي، زار الوحدة الصحية بشكشوك حيث شدد على مراجعة بصمة الحضور والانصراف، وأمر بإحالة المتغيبين دون إذن إلى التحقيق، كما وجه بإصلاح كرسي الأسنان وتوفير مستلزمات الحشو، وأمر بإعادة تدريب فني المعمل لتحديث معلوماته.

واصل وكيل الوزارة جولته بزيارة الوحدة الصحية بكفر عبود، حيث اطمأن على توافر الأدوية وسير العمل في أقسام الاستقبال وتنظيم الأسرة والتطعيمات والصيدلية، كما أمر بإصلاح مواتير المياه وكرسي الأسنان، ووجه بمراجعة بصمة الحضور والانصراف لضمان الالتزام.

واختتم الجولة في إدارة يوسف الصديق بزيارة عدة وحدات صحية، منها وحدة بريشة الغربية ووحدة الصبيحي.

في الصبيحي، أشاد بالتزام الفريق الطبي، ووجه بإصلاح المعدات الطبية المتعطلة، منها كمبروسر الأسنان، وأحال الأطباء المتغيبين إلى التحقيق. كما أمر بمكافأة الممرضة فيبي فيليب تقديرًا لتميزها في العمل.

أكد الدكتور سامح العشماوي خلال الجولة على ضرورة الالتزام بنظام البصمة لتسجيل الحضور والانصراف، والتوقيع على خط سير الأطباء من مدير الإدارة مباشرة. كما شدد على أهمية توفير بدائل فورية في حال غياب الأطباء لضمان استمرارية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.