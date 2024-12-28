الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارًا عاجلًا إلى سكان منطقة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة

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الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - أرشيفية

وجه الجيش الإسرائيلي، مساء يوم السبت، إنذارا عاجلا إلى كل من لم يخل بعد منطقة بشمال شرق قطاع غزة حددها على الخريطة وعلى وجه الخصوص منطقة بيت حانون.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه تم تحذير هذه المنطقة مرات عديدة في الماضي.

وأفاد المتحدث أفيخاي أدرعي بأن الجيش يعمل في هذه المنطقة بقوة.

وطالب المتواجدين بالمنطقة المحددة على الخريطة التي نشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بإخلاء المنطقة فورا والانتقال جنوبا نحو طريق صلاح الدين.

وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أن الانتقال عبر طريق آخر يعرض حياتهم للخطر.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 45.484 قتيلا و108.090 مصابا.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن القوات الإسرائيلية ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 48 قتيلا و52 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

الجيش الإسرائيلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي بيت حانون شرق قطاع غزة
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