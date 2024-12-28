الأسطورة يؤكد: صلاح سيحقق حلمه.. وسيفوز بالكرة الذهبية

يعتقد جيمي كاراغر أسطورة ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح، سيكون الأقرب لتحقيق جائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، إذا نجح في قيادة فريقه للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على الأقل، وسيصبح حينها أول إفريقي يحقق الجائزة منذ 30 عامًا.

وكتب كاراغر في عموده الأخير لصحيفة "التلغراف" البريطانية: قال صلاح سابقًا إنه يريد أن يصبح ثاني إفريقي يفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد جورج ويا في عام 1995. أعتقد أنه لديه فرصة كبيرة.

وأضاف: عادة ما يتم اختيار أفضل لاعب في كأس العالم أو بطولة أوروبا، مع عدم وجود بطولة دولية هذا العام، فمن المحتمل أن يتم تحديد الفائز من قبل اللاعبين البارزين في دوري أبطال أوروبا. قد يتعين على ليفربول الفوز، أو على الأقل الوصول إلى النهائي لتحقيق طموح صلاح.

وزاد كاراغر: لا يوجد مهاجم في أوروبا حاليًا منتج مثل صلاح، وعادة ما يفوز المهاجمون بالجائزة.



ويعد المصري أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة المدرب أرني سلوت هذا الموسم، لكن ليفربول قد يفرط في هدافه مجانا عندمًا ينتهي عقده الصيف القادم، إذ يدخل الفترة الحرة مطلع يناير الجاري ويحق له التفاوض مع أي ناد.

وسبق أن هاجم كاراغر، صلاح بشدة ووصفه بالأناني، وذلك بعدما كشف النجم المصري أنه أقرب لمغادرة النادي من البقاء عقب الفوز على ساوثهامبتون 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.