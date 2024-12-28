"الزراعة" تنشر نتائج الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنفوجرافًا بعنوان “تعزيز الأمن الغذائي للشعبين الشقيقين: مصر والأردن – التكامل العربي الزراعي المشترك”، استعرض خلاله تاريخ التعاون الزراعي بين البلدين ونتائج الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة التي انعقدت في القاهرة برئاسة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، وخالد الحنيفات، وزير الزراعة الأردني.





تاريخ التعاون الزراعي:

وفقًا لإدارة الشؤون العربية بوزارة الزراعة المصرية، شهد التعاون بين البلدين عقد 11 لجنة قطاعية مشتركة في المجال الزراعي، و7 لجان فنية زراعية، بالإضافة إلى لجان متخصصة في البحث والإرشاد الزراعي، الثروة السمكية، والتبادل السلعي والمدخلات الزراعية.





التبادل التجاري الزراعي:

• بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأردن خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 نحو 44.4 مليون دولار، بزيادة نسبتها 14.7% مقارنة بـ38.69 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

• أما الواردات الزراعية المصرية من الأردن، فبلغت 6.9 مليون دولار مقارنة بـ3.47 مليون دولار في العام السابق.





أنشطة على هامش اللجنة:

قام الوفد الأردني بتفقد عدد من المشروعات الزراعية المصرية، منها مصنع النوبارية للسكر، مزارع ومحطات تصدير الموالح، مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وإحدى مزارع تربية الخيول العربية بمحافظة الشرقية.





تصريحات الوزراء:

أكد وزير الزراعة المصري أن العلاقات بين البلدين تاريخية وتشهد توافقًا في الرؤى السياسية، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على تعزيز التكامل العربي لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاستثمارات الأردنية. وأوضح أن الدورة الحالية شهدت تفاهمًا كبيرًا واهتمامًا بدفع التعاون لتحقيق طموحات الشعبين.





من جانبه، شدد وزير الزراعة الأردني على أهمية التكامل العربي لمواجهة التحديات العالمية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مجال الأمن الغذائي وزيادة انسيابية حركة الصادرات الزراعية بين البلدين وفق المعايير الدولية.





نتائج الدورة السابعة:

• استئناف تصدير الليمون المصري إلى الأردن.

• تيسير إجراءات تصدير الموالح، الجوافة، والمانجو.

• فتح السوق الأردني أمام الأفوكادو المصري.

• تسهيل إجراءات الاستيراد عبر تعميم رخصة الاستيراد على شهادات الصحة النباتية والبيطرية.

• فتح باب تصدير لحوم الدواجن المجمدة من مصر إلى الأردن.

• تشجيع الاستثمارات الأردنية في إنتاج المبيدات بمصر.

• نقل الخبرات المصرية في الاستزراع السمكي وتفريخ الأسماك إلى الأردن.