مجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان يستقبل وفدا من مفوضية حقوق السجناء بالبحرين



استقبل قطاع الحماية المجتمعية وفد من الأمانة العامة للتظلمات بمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بوزارة العدل بدولة البحرين بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

بدأت الزيارة بعرض شرح توضيحي لمجسم للمجمع ومكوناته والتقاط صور تذكارية.. كما قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت بمركز الإصلاح والتأهيل شملت المركز الطبي والذي يعد فريدًا ومتميزًا بتجهيزاته الطبية المتنوعة من معدات وأجهزة طبية كما أنه يشمل كافة التخصصات لتوفير رعاية طبية فائقة للنزلاء.

كما تفقد الوفد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ – مبنى التأهيل والتعليم الفني والذي يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).

وتضمنت الزيارة جولة مفتوحة بمزارع الإنتاج الحيواني والداجني والزراعي والتي توفر احتياجات النزلاء الغذائية محققة الاكتفاء الذاتي لمراكز الإصلاح والتأهيل.

واختتمت الزيارة بالتوجه إلى قاعة الاحتفالات ومشاهدة عرض فني للفرقة الموسيقية "نزلاء ونزيلات".

وفي نهاية الزيارة أشاد الزائرون بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيدًا لإعادة إندماجهم في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

تأتي هذه الزيارة إيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمرارًا في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني وفي ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

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