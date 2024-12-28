عصابة تخصصت في سرقة المحلات بالزيتون.. وقرار قضائي ضدهم

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محكمة
محكمة


قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات بالزيتون 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلان  لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب جرائم سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل بدائرة قسم شرطة حدائق الزيتون، وبحوزتهما مبلغ مالي، كمية من السجائر، عدد من كروت الشحن فئات مختلفة، مقص حديدي، سلاح أبيض.
واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة.

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