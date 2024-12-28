مصرع شاب بحادث مروع بعد دهسه أسفل عجلات سيارة بالقاهرة.. والنيابة تحقق

حوادث
حادث مروري
حادث مروري


صرحت جهات التحقيق بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث مروع ودهسها أسفل عجلات سيارة بشوارع منطقة الخليفة، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوفاة أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة الخليفة متأثرا بإصابته إثر إصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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