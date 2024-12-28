ارتكب 4 وقائع.. قرار قضائي ضد عنصر إجرامي تخصص بجرائم السرقات بمدينة نصر

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قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عنصر إجرامى لقيامه بأعمال السرقات بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.


تعود الواقعة عندما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3  وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات

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