عاطل متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات.. وقرار المحكمة ضده

حوادث
جثة
جثة


جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المطرية، اليوم السبت، حبس عاطل متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات بالمطرية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عاطلين وسقوط أحدهما قتيل في أحد شوارع المنطقة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن مشاجرة نشبت بين عاطلين بسبب خلافات بينهما حول تجارة المخدرات أقدم فيها أحدهما علي طعن الآخر بسلاح أبيض فأسقطه قتيلا

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شريك المجني عليه في تجارة المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب اختلافهما على مبلغ مالي حصيلة تجارتهما غير المشروعة بالمواد المخدرة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الفجر التحقيق التحريات الأولية التحريات القبض على المتهم المواد المخدرة بسبب خلافات

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