ننشر صور 4 أبناء عمومه توفوا بانقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي المنيا

حصلت " الفجر " على صور الـ 4 متوفيين أبناء العمومة من محافظة سوهاج في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، أثناء توجههم لحفل زفاف.

حيث توفي محمود صادق، المصاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، متأثرًا بجراحه داخل المستشفى، ليصل عدد المتوفين في الحادث إلى 4 أشخاص.

وضمت قائمة المتوفين: محمود شاكر الزاهر عبدالرحيم، 35 عامًا، من عرب الأطاولة، سوهاج، عمرو ناصر الزاهر عبدالرحيم، 34 عامًا، من عرب الأطاولة، سوهاج، عبدالحفيظ أحمد الزاهر عبدالرحيم، من عرب الأطاولة، سوهاج، محمود صديق عبداللطيف علي، 47 عامًا، من قسم ثاني سوهاج، أبناء عمومة

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

وعند وصول سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، تبين وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر، توفي لاحقًا متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

تم نقل المتوفين والمصاب إلى مستشفى سمالوط بالمنيا، وتحرير محضر بالواقعة، حيث أُخطرت النيابة العامة لبدء التحقيقات، كما تمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير على الطريق.