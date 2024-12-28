فوز الإعلاميين وكاسكادا والصيد بمجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث

أسفرت نتائج منافسات الإسبوع الثالث عشر للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة من دورى القسم الثالث عن فوز فريق الاعلاميين متصدر المجموعه بقيادة اشرف ابو رجيلة على نظيره فريق بشتيل بقيادة ياسر راشد بهدف دون رد.

-فوز فريق كاسكادا بقيادة عمرو الدالي على كرداسة بقيادة تامر فراج بهدفين نظيفين سجلها محمد عبد الجليل وحسام باولو.

-فوز فريق الصيد بقيادة طارق حسن علي فريق الطائرات بقيادة محمد رمضان الصغير بهدفين دون رد.

- فوز فريق أطفيح بقيادة هيثم هاشم علي فريق شبرامنت بقيادة هادي المصري بهدف دون رد

وتغلب فريق اوسيم بقيادة عبد الرحيم حسان على فريق ابو النمرس بقيادة احمد غالي برباعية مقابل هدف.



- تعادل فريق اورانج بقيادة أحمد بكري مع فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشري سلبيًا.

-فوز فريق منشية بقيادة عادل رجب على فريق حدائق الاهرام بقياده محمود نصر بثلاثية مقابل هدف

- فوز فريق المعادي واليخت بقيادة احمد الجداوي على ىفريق إمبابة بقيادة موسى عباس بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة

1- الاعلاميين35نقطة

2-كاسكادا31نقطة

3-بشتيل 29 نقطة

4- حدائق الاهرام23 نقطة

5- حلوان العام22نقطة

6-منشيه ناصر 22 نقطة

7-اورانج 21 نقطة

8- المعادي واليخت 18 نقطة

9-ابو النمرس17 نقطة

10-- كرداسة 15 نقطة

11- الصيد 14 نقطة

12-اوسيم12 نقطة

13- اطفيح 8 نقاط

14- الطائرات 7 نقاط

15- إمبابة6نقاط

16- شبرامنت 6 نقاط