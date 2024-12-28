الأجهزة الأمنية بالفيوم تكشف غموض وفاة خفير داخل فيلا بحي باغوص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة خفير خاص داخل فيلا بحي باغوص بمدينة الفيوم.

وأكدت التحقيقات أن الوفاة طبيعية ولا توجد أي شبهة جنائية، فيما تسلمت أسرة المتوفى الجثمان لدفنه بعد الحصول على تصريح النيابة العامة.

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد فؤاد، مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان"، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من فيلا مكونة من عدة طوابق يمتلكها أفراد عائلة تقيم بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقل الرائد أحمد محمد مراد، معاون مباحث القسم، إلى موقع البلاغ لمعاينة الواقعة، وخلال المعاينة، تبين أن الجثة تعود للخفير "حسين. أ. م"، البالغ من العمر 50 عامًا، والذي يقيم بمفرده في الفيلا لمباشرة عمله في رعاية الكلاب والأشجار الموجودة بفناء العقار.

وجدت الجثة بكامل ملابسها داخل غرفة النوم، وكانت مغطاة وملقاة على السرير في حالة تيبس، مع انبعاث رائحة كريهة نتيجة مرور أربعة أيام على الوفاة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، حيث طلبت النيابة العامة فحصًا من الطب الشرعي.

وأكد التقرير أن الوفاة طبيعية، مما دفع النيابة إلى التصريح بدفن الجثمان، وإغلاق ملف التحقيق في القضية.