سوريون يحتجون في لندن للمطالبة بإلغاء قرار تعليق طلبات اللجوء

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علم سوريا - أرشيفية
علم سوريا - أرشيفية

تظاهر عدد من السوريين أمام مبنى "داونينغ ستريت" مقر رئاسة الوزراء البريطانية للمطالبة بإلغاء قرار تعليق طلبات اللجوء الذي اتخذته وزارة الداخلية البريطانية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن إيقاف أي قرارات بشأن طلبات اللجوء من البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث صرح متحدث باسم الوزارة: "أوقفت وزارة الداخلية القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء السورية بينما نقيم الوضع الحالي".

وقررت أيضا السلطات في الدنمارك والنرويج والنمسا وفرنسا واليونان وفنلندا وألمانيا تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من قبل سوريين بعد سقوط النظام السابق.

ومن جهتها، قدرت الأمم المتحدة أن مليون لاجئ سوري قد يعودون إلى بلدهم في النصف الأول من عام 2025.

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