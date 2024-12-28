ملخص أهداف مباراة السعودية والعراق في خليجي 26

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تأهل منتخب السعودية إلى دور نصف النهائي بعد فوزه الكبير على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ملخص أهداف مباراة السعودية والعراق

وسدد سالم الدوسري ضربة جزاء للسعودية في الدقيقة 57 وعادل مهند كاظم النتيجة للعراق في الدقيقة 64 صنع أيمن.

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وعاد عبدالله الحمدان بالهدف الثاني في الدقيقة 81 صنعه له الغنام وسجل الحمدان الهدف الثالث في الدقيقة 86 بتمريرة رائعة لسالم الدوسري وانتهت المباراة 3/1.

ترتيب مجموعة السعودية والعراق

1- البحرين 6 نقاط
2- السعودية 6 نقاط
3- العراق 3 نقاط
4- اليمن 3 نقاط

منتخب السعودية منتخب العراق

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