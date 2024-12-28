ترامب يدعو ماسك وغيتس إلى ضيافته برأس السنة في فلوريدا

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وأحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس إلى حفل رأس السنة في مقر إقامته في فلوريدا.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية Truth Social: "أين أنت؟ متى ستصل إلى "مركز الكون"، مارالاغو. طلب ​​بيل غيتس مساء اليوم الإذن بالمجيء. نحن مشتاقون لك ولـX (من المفترض أن X هو ابن ماسك)! ليلة رأس السنة الجديدة ستكون مذهلة!".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي لزيارة الملياردير الأمريكي، أحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت"، غيتس إلى مقر إقامة ترامب.

ويذكر أن غيتس تبرع سرا بنحو 50 مليون دولار لمجموعة تدعم المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، لكنه لم يعلن دعمه لها. وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأشارت إلى أنه تم تقديم التبرع الضخم إلى منظمة "فيوتشر فوروارد يو إس إيه أكشن"، والتي أفادت بأن مساهمة غيتس لم تكن تهدف للظهور للجمهور.

وكشفت الصحيفة أن غيتس أعرب بشكل خاص عن قلقه من احتمالية هزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب لهاريس في نوفمبر.

ومن جهته تبرع ماسك بنحو 75 مليون دولار للجنة السياسية لدعم الحملة الانتخابية لترامب "أمريكا PAC "على مدار ثلاثة أشهر. والذي أعرب مرارا عن دعمه لترامب في تصريحاته وعبر منشوراته على منصة "إكس".