ارتفاع صادرات الأرز الفيتنامي لمستوى قياسي خلال عام 2024

كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة الزراعة والتنمية الريفية في فيتنام أن صادرات الأرز الفيتنامي بلغت نحو 9.01 مليون طن في عام 2024، محققة عائدات تقدر بنحو 5.8 مليارات دولار.





ووفقًا للتقرير، شهدت صادرات الأرز زيادة بنسبة 10.9% في الكمية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن القيمة ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 23.1%. وقد ساهم هذا النمو في تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة لصناعة الأرز الفيتنامية، سواء من حيث الإنتاج أو قيمة الصادرات، منذ بدء تصدير الأرز عام 1989 وحتى اليوم.





واصل الأرز الفيتنامي تأكيد جودته في الأسواق العالمية، مسجلًا أعلى وأغلى أسعار بيع بين الدول الرئيسية المصدرة للأرز. وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط سعر تصدير الأرز خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 بلغ 626 دولارًا للطن، بزيادة قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.