اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام السورية الجديدة وقوات "قسد" في حلب

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اشتباكات عنيفة - أرشيفية

أعلنت غرفة عمليات ردع العدوان عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام السورية الجديدة وقوات "قسد" الآن في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب السورية.

وذكرت الغرفة أن عناصر من "قسد" تقوم باعتقال عدد من الأهالي في الشيخ مقصود وتجعلهم دورعا بشرية لوقف تقدم قوات الأمن العام.

وأضافت أن قوات الأمن العام قامت بتطويق كامل لحيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب تمهيدا لاقتحامهما.

وتحدث مصدر سوري مطلع أمس عن اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاتلي قيادة العمليات العسكرية الموجودة في بلدة البجلية من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية في قرية الجنينة الواقعة على الضفة الأخرى لنهر الفرات غرب دير الزور.

كما أفاد "المرصد السوري" بمقتل 22 عنصرا من الفصائل المدعومة من تركيا، وعنصرين آخرين من قوات سوريا الديمقراطية، في اشتباكات عنيفة دارت اليوم عند محور سد تشرين بريف حلب الشرقي.

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