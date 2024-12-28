سعر ومواصفات هاتف تسلا tesla mobile pi 2024..هاتف تسلا الجديد مزايا ومواصفات تبهر عشاق التكنولوجيا أحدث هاتف تسلا الجديد ضجة كبيرة في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية، حيث يعتبر خطوة متقدمة في هذا المجال بفضل المزايا الرائدة التي يقدمها.

ما هو هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi

حيث يتساءل الكثير من المستخدمين عن هذا الهاتف، الذي يعد تحفة تقنية تقدم تجربة فريدة من نوعها للمستخدمين.

و من أبرز مزايا هاتف تسلا الجديد يتضمن الهاتف مجموعة من المزايا التي تجعله واحدًا من أفضل الهواتف الذكية في السوق حاليًا.

تعرف على أبرز مميزات هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi

و من مميزات هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi مايلي:

1- تجربة تصوير استثنائية: حيث يوفر الهاتف كاميرا عالية الدقة تضاهي أداء الكاميرات الاحترافية.

2- شاشة بدقة متفوقة: تمنح الشاشة تجربة مشاهدة واضحة ومميزة.

3- بطارية تدوم طويلًا: بطارية الهاتف مصممة لتحمل ساعات طويلة من الاستخدام دون الحاجة للشحن المتكرر.

4- ذاكرة كبيرة: تسمح بتشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة بسهولة.

هاتف تسلا الجديد

تعرف على المواصفات التقنية لهاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi

كما أعلنت شركة تسلا عن مجموعة من المواصفات المذهلة التي تجعل الهاتف فريدًا مثل:

1- تغيير الألوان حسب الطقس: الهاتف قادر على تغيير ألوانه استنادًا إلى حالة الطقس، ما يمنحه تصميمًا ديناميكيًا.

2- تعدين العملات الرقمية: مزود بميزة مبتكرة تمكن المستخدمين من تعدين العملات الرقمية، ما يجعله مثاليًا لمحبي التكنولوجيا المالية.

3- شاشة متطورة: شاشة بحجم 6.85 بوصة بدقة 2532×1170 بكسل، تمنح المستخدم تجربة مشاهدة فائقة الجودة.

4- مقاومة الخدش: يتمتع بزجاج "جوريلا" القوي الذي يوفر حماية إضافية مع تصميم أنيق ومتين.

5- ذاكرة عشوائية: ذاكرة تصل إلى 12 جيجابايت تتيح أداءً سلسًا.

6- بطارية قوية: تأتي بسعة 5500 مللي أمبير، تدعم الاستخدام المكثف.

7- معدل تحديث الشاشة: معدل تحديث 120 هرتز لضمان استجابة سريعة وتجربة مشاهدة انسيابية.

إليك تفاصيل أسعار هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi

كما يتميز الهاتف بمواصفات مدهشة مقابل أسعار تنافسية:

• السعودية: يتراوح بين 4000 و5000 ريال سعودي.

• مصر: ما بين 49،600 و64،500 جنيه مصري.

• بالدولار الأمريكي: من 999 إلى 1299 دولار.

وأحدث هاتف تسلا الجديد تحولًا في سوق الهواتف الذكية، بما يقدمه من مميزات مبتكرة ومواصفات تناسب جميع احتياجات المستخدمين، مما يجعله الخيار الأمثل لعشاق التكنولوجيا المتطورة.