أسماء ضحايا حادث تسرب الغاز بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم اليوم حادثًا مأساويًا أودى بحياة 6 أفراد من أسرة واحدة بسبب تسرب غاز داخل منزلهم بمركز سنورس. الحادث أسفر عن وفاة الأم وأبنائها، وأثار حالة من الحزن والأسى بين أهالي المنطقة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد حسني مريز، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة عن وقوع حادث تسرب غاز في أحد المنازل، ووجود عدد من المتوفين.

على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على جثث الضحايا.

أسماء الضحايا

تبين أن الحادث أسفر عن وفاة:

سمر محمد جودة، 37 عامًا، ربة منزل.

معتز أيمن شوقي، 17 عامًا.

ملك أيمن شوقي، 15 عامًا.

محمد أيمن شوقي، 8 أعوام.

عائشة أيمن شوقي، 5 أعوام.

رقية أيمن شوقي، 3 أعوام.



تم نقل الجثامين إلى مستشفى الفيوم العام، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من سبب تسرب الغاز.

الحادث أثار صدمة كبيرة في المجتمع المحلي، حيث تجمع الأهالي لمواساة الأسرة المنكوبة. ودعا الخبراء المواطنين إلى توخي الحذر في استخدام أسطوانات الغاز ومتابعة إجراءات السلامة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.