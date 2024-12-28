الصحة بالفيوم 72 قافلة علاجية مجانية لأهالى المحافظة والكشف على 80 ألف و408 مواطن

أكد الدكتور سامح العشماوى، وكيل وزارة الصحة بالفيوم بأن إدارة القوافل العلاجية، بمديرية الصحة والسكان بالفيوم، بقيادة الدكتور احمد سعد اللباد، مدير الادارة قد نفذت من أول يناير 2024 وحتى نوفمبر 2024 عدد 72 قافلة علاجية مجانية تقدم جميع خدماتها بالمجان لأهالى المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة وبداية و100 مليون صحة وطبقا لخطة وزارة الصحة والسكان لتوفير خدمة الاخصائى للاماكن النائية والمتطرفة.



وأوضح اللباد، أنه تم تنفيذ 15 قافلة بمركز الفيوم، و6 بمركز سنورس، و11 بابشواى، و14 باطسا، و11 بطامية، و15 بمركز يوسف الصديق.



وأفاد ياسر دخيل مسئول معلومات القوافل بأن خلال 11 شهر تم الكشف على 80408 مواطن ترددوا على 72 قافلة تمت على مستوى المحافظة

تم تحويل 140 منهم لأستكمال العلاج بالمستشفيات، كما تم فحص ضغط وسكر لعدد 7786 مواطن.



بينما أجريت فحوصات معملية وأشعة لعدد 4794 مواطن وحضر 12879 مواطن ندوات التثقيف الصحى، ومازالت القوافل مستمرة طبقا لخطة وزارة الصحة والسكان.



كما تم تنفيذ العديد من القوافل بالشراكة مع الجامعات والاحزاب والجمعيات الاهلية فى خدمة المواطن الفيومى.

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