رئيس نيابة سنورس يُصرح بدفن ضحايا حادث تسرب الغاز المأساوي بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

أصدر رئيس نيابة سنورس الجزئية قرارًا بالتصريح بدفن جثامين ربة منزل وأبنائها الخمسة، الذين لقوا مصرعهم نتيجة حادث تسرب غاز مأساوي داخل منزلهم، وتم العثور على الضحايا داخل غرف نومهم وقد فارقوا الحياة إثر الاختناق.

التحقيقات الأولية
وجهت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثث بمستشفى الفيوم العام، للتأكد من أسباب الوفاة. 

وأظهرت التحقيقات أن الحادث نجم عن تسرب غاز أدى إلى اختناق أفراد الأسرة بالكامل.

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مصرع ربة منزل وأبنائها الخمسة في حادث تسرب غاز بالفيوم

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أسماء ضحايا حادث تسرب الغاز بالفيوم

بلاغ الأهالي وتحرك الأجهزة الأمنية
تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بشأن وقوع تسرب غاز في أحد المنازل. وعلى الفور، تحركت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
تبين مصرع ستة أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقل جثامينهم إلى مستشفى الفيوم العام. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

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