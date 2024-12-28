زيارة لنائبى وزير الإسكان ومحافظ أسوان بمنطقه المحمودية للاطمئنان بإعادة المياه

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نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان يطمئن على إعادة المياه لمنطقة المحمودية


كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بمرافقة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة للمرور الميدانى على عدد من الوحدات السكنية بمنطقة المحمودية حيث تم الإطمئنان والتأكد من وصول مياه الشرب تدريجيًا للأدوار العلوية بالمنطقة وهو ما ساهم فى تخفيف المعاناة عن المواطنين المقيمين بها 

 

 ويعقب ذلك وصول المياه لباقى المناطق التى شهدت إنقطاع فى الصداقة الجديدة والإسكان المميز " حى اللوتس "، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات 

 

 مقدمًا إعتذاره عن ما شهدته الأيام الماضية من ضعف وإنقطاع للمياه بالمناطق المشار إليها، والتى جاءت نتيجة لوجود أعطال ببعض المحابس، والتى تم تغيرها بواسطة الأطقم الفنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتواجدت برفقه إستشارى وزارة الإسكان للتعامل مع المشكلة ووضع الحلول الجذرية والناجزة لها.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور سيد إسماعيل محافظ أسوان مياه الشرب والصرف الصحي نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
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