محافظ الإسكندرية: نحرص على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن السكندري وخاصة في ملفات، التعليم، والصحة، والطرق، وأهم تحديات الفترة القادمة، ومناقشة آليات تعزيز التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهل محافظ الإسكندرية اللقاء بالتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأبناء الشعب المصري، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والأمن والرخاء.

واستعرض محافظ الإسكندرية في بداية اللقاء التطورات الإقليمية والدولية التي يواجها العالم، موضحًا أهم التحديات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الشأن الداخلي المصري، مؤكدًا على ضرورة فهم طبيعة تلك التشابكات وتأثيراتها، وأهمية زيادة الوعي والحفاظ على نسيج الشعب المصري والتماسك الوطني.

وقال الفريق أحمد خالد أن المحافظة حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للوقوف باستمرار على أهم التحديات أمام تنفيذي المحافظة واحتياجات المواطن السكندري، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات لتوحيد كافة الجهود لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش والفكر الجمعي، لتوحيد الجهود والعمل وفق آليات قابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج إيجابية.

وناقش محافظالإسكندرية الموقف التنفيذي داخل المحافظة وعلى رأسها، الاستغلال الأمثل وتنمية موارد وأصول المحافظة، وأولويات الإنفاق على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتوجهات المحافظة نحو تنمية المشاركة المجتمعية مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية، بالإضافة إلى جهود المحافظة للتوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد".

وتابع: أن الإسكندرية من المحافظات الرائدة في تنفيذ "سوق اليوم الواحد" لافتًا أنه حتى الآن يتم تنفيذ 13 سوق على مستوى الأحياء أسبوعيا مستمعا إلى مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومقترحاتهم بشأن حل كافة المشكلات الخاصة بملفات الصحة، والتعليم، والطرق وإعادة الشيء لأصله، وتراخيص البناء، والمرور، والعقارات الآيلة للسقوط، والوحدات الصحية وسرعة التواصل مع مسئولي القطاع الصحي بالإسكندرية، وتم التأكيد على الاستمرار في متابعة تلك الملفات، بالإضافة إلى زيادة منافذ "سوق اليوم الواحد" والتي لاقت صدى واسع وملموس في الشارع السكندري.



واستطرد المحافظ حديثه عن الإسكندرية لأنها تولي اهتمامًا كبيرًا من جهة القيادة السياسية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وحاليا يتم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية في إطار تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسكندرية وفقا لرؤية مصر 2030.

وقدم الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، أبرز التحديات وإنجازات المديرية، حيث اشار إلى أن المديرية نجحت بشكل كبير إلى تقليل الكثافات في الفصول على مستوى المحافظة لتصل إلى كثافة الفصل الواحد إلى 45 طالب، وذلك بالإضافة إلى نجاح المديرية في سد العجز في أعداد المعلمين خاصة في مناطق العجمي والعامرية وبرج العرب.

وأوضح “أبوزيد” أنه تم التوسع في المدارس التكنولوجية وتم افتتاح أكثر من تخصص جديد بمدارس التعليم الفني مثل تخصص المصاعد وتخصص تحلية مياه البحر وتوفير فرص عمل لخريجي التعليم الفني عن طريق تنظيم الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل لملتقيات توظيف، وتشغيل أكثر من 4 آلاف خريج من مدارس التعليم الفني، وفي إطار التوسعات الإنشائية للمبنى المدرسي تم إنشاء أكثر من 2000 فصل خلال العامين الأخيرين، وتم صيانة ورفع كفاءة 230 مدرسة صيانة شاملة.

واستعرضت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة، أبرز إنجازات المديرية حيث أوضحت أنه تم تقديم عدد5 مليون 172 الفًا 524 خدمة صحية علاجية ووقائية من خلال مبادرة 100 يوم صحة، وتقديم 3 مليون 781 الفًا 357 خدمة من خلال مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان.



وتابعت ندا: تم تطوير الوحدات الصحية بكلًا من، الهوارية والوادي الجديد، وخالد بن الوليد في منطقة العامرية الطبية، ووحدتي أبو قير 2 وأبو قير 3 في منطقة المنتزه الطبية، ووحدة وادي القمر بمنطقة العجمي، ووحدات حياة كريمة بإدارة برج العرب، وتفعيل خدمات المشورة الأسرية بعدد 79 وحدة صحية.



ونوهت “ندا” عن افتتاح مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى أبو قير، ووحدة الاستقبال بمستشفى جمال حمادة، وانشاء مركز التدخل المبكر للإعاقات بمستشفى أطفال الرمل وعيادة الإعاقات البصرية بمستشفى الرمد العام وإضافة عدد 8 أسرة عناية مركزة بمستشفى رأس التين العام، وعدد 2 عناية قلب بمستشفى أبو قير وجاري اضافة عدد 48 سرير عناية مركزة بمستشفى الحميات، و25 بمستشفى صدر كوم الشقافة، وايضًا جاري العمل على رفع كفاءة مستشفى دار اسماعيل للولادة واستحداث خدمات المناظير الجراحية وعيادات التغذية بعدد من المستشفيات.

هذا وأوضح المهندس مينا عاطف مدير مديرية الطرق والنقل أن إجمالي المبالغ المالية المخصصة لخطة رصف الطرق لهذا العام 2024 بلغ 370 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من الخطة خلال 3 أسابيع، مشيرًا أنه خلال الشهور الأربعة الماضية تم إنهاء أعمال اعادة الشيء لأصله بقيمة 100 مليون جنيه.

وأضاف أن خطة رصف الطرق للعام القادم 2025 ستبدأ في يناير 2025 وتم اعتماد المبلغ المالي لها بقيمة 292 مليون جنيه

وأفاد عاطف"، بأنه تخصص مبلغ بقيمة 120 مليون جنيه لإعادة الشيء لأصله لشوارع المحافظة ومن المقرر لها أن تبدأ في يناير وتنتهى في أغسطس ٢٠٢٥.

جاء ذلك الاجتماع المثمر بحضور كلًا من المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام بالمحافظة، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.