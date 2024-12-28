تعرف على شروط حفل روبي في «رأس السنة» بالقاهرة الجديدة

تنتظر النجمة روبي حفل ضخم ليلة «رأس السنة» بالقاهرة الجديدة مساء الثلاثاء 31 ديسمبر حتى الساعات الأولى من صباح الأول من يناير.

شروط حفل روبي في «رأس السنة» بالقاهرة الجديدة

ووضعت روبي كعادتها شروط للحفل، موضحه أن الدخول بالملابس الرسمية، وذلك بعد أن أحيت عددا من الحفلات اشترطت فيها الدخول بالملابس البيضاء ومرة أخرى بالملابس الكتان وغيرها.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل رأس السنة فئات مختلفة منها باكدج للترابيزة الواحدة بقيمة 120 ألف جنيه، ورغم ذلك وشهدت تذاكر الحفل إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى.

احدث اعمال روبي

ومن ناحية اخري، تستعد النجمة روبي لتقديم مفاجأة لجمهورها خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم من خلال مسلسل "جاني في المنام" مع النجمة نيللي كريم وعدد كبير من النجوم.

آخر أعمال روبي

وكان آخر أعمال روبي هو مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، وحقق أصداء إيجابية. في هذا العمل، تألقت بجانب كوكبة من النجوم، منهم أحمد رزق ووفاء عامر، وسلطت الضوء على قضايا اجتماعية بجرأة عبر نص الكاتب إبراهيم عيسى.

وايضا شاركت في فيلم عصابة الماكس، الذي دارات احداثه في إطار كوميدي حول (المكسيكي)، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

كما طرحت أغنية الليلة حلوة، من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.