مرتديا "الكاجوال"..محافظ الدقهلية يتجول في شوارع المنصورة ويوجه بزيادة والإنارة سلات القمامة بالممشى

محافظات
محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال الجولة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم عدد من شوارع مدينة المنصورة للاطمئنان على الحالة العامة للشوارع والوقوف على مستوى النظافة والتأكد من عدم وجود اشغالات بالشوارع وسهولة حركة السير والمرور.

وخلال جولة محافظ الدقهلية الليلية في شارع قناة السويس، كلف محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، بالمتابعة الدائمة للمقاعد الجديدة بالجزيرة الوسطى وإصلاح أي عيوب أو كسور تتعرض لها على الفور، كما تفقد الممشى الجديد ووجه بزيادة عدد سلات جمع القمامة والمتابعة والصيانة المستمرة لكشافات وأعمدة الإنارة، واستمرار الحفاظ على نظافة الممشى، وشدد على الالتزام بعمل صيانة دورية لمقاعد المواطنين ومتابعة الحدائق بالشوارع بالري وتهذيب الأشجار ومنع وجود أي اشغالات.

كما تفقد محافظ الدقهلية شوارع قناة السويس، والامام محمد عبده، وسعد زغلول، وشارع 18، وشارع الجيش، وأكد على الحفاظ على مستوى لائق من النظافة في جميع الشوارع والمناطق، والمتابعة والصيانة لجميع الحدائق العامة حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة وحرصا على بيئة نظيفة من أجل صحة وسلامة المواطنين، وأشار إلى أننا جميعا يجب أن نعمل من أجل مصالح المواطنين كل في موقعه بتجرد وتكامل بين الجميع لتحسين الخدمات وتيسير الطلبات والاستجابة السريعة لأي شكوى في أي مكان.

الإمام محمد عبده الحدائق العامة الجزيرة الوسطي الإنارة أعمدة الإنارة اشغالات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المظهر الحضاري جولة محافظ الدقهلية حي شرق المنصورة شوارع المنصورة صحة وسلامة المواطنين سلامة المواطنين سلات القمامة طارق مرزوق محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

أسعار الخضروات اليوم السبت 28-12-2024 في الدقهلية

اسعار اللحوم اليوم السبت 28-12-2024 في الدقهلية

اسعار البيض اليوم السبت 28-12-2024 في الدقهلية

اسعار الفاكهة اليوم السبت 28-12-2024 في الدقهلية

وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماع لجنة المضاعفات والوفيات

محافظ الدقهلية في جولة تفقدية: سرعة الانتهاء من التطوير الجاري بسوق الخضراوات بالشيخ حسانين

أسعار البقوليات اليوم السبت 28-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

اسعار التوابل اليوم السبت 28-12 -2024 في محافظة الدقهلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

أنيس بن ميم: أزمة الجزيري في الزمالك كانت مع جوميز

بإضافة المراقبين والمقيمين.. حكام الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين

عاجل - استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر – الأحد 29-12-2024: عيار 21 يلامس 3735 جنيهًا

عاجل | موعد انفراج أزمة أسعار الليمون.. وما السبب؟

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

عاجل - مفاجأة مدوية.. ليلى عبداللطيف عن 2025: "امرأة ستحكم أمريكا رغم نجاح ترامب"

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري