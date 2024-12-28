أماكن شراء تذاكر قطارات السكة الحديد وطرق الدفع

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جهود إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وفي إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكل القطاعات.

أماكن شراء تذاكر قطارات السكة الحديد

يمكن لجمهور الركاب الحصول على تذاكر السفر عبر قطارات السكة الحديد على جميع الخطوط، من خلال:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

2- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 36 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

3- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets.

4- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول، Egyptian National Railways، ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الإلكترونية Play store & App store.

5- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر، وهي: فوري، وأمان، وضامن، وماجيك باي، وخدماتي، وأو باي، وطلقة، وكاش كول.

6- ماكينات الحجز الذاتي (TVM) الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

طرق دفع ثمن تذاكر قطارات السكة الحديد

تتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدة طرق لدفع قيمة تذاكر القطارات من خلال:

1- الدفع النقدي على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة.

2- الدفع الإلكتروني ببطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master) على شبابيك التذاكر الخاصة بالهيئة.

3- الدفع على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول عن طريق ببطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master).

4- الدفع لوكلاء البيع المشار إليهم سواء نقديًا أو إلكترونيًا ببطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.