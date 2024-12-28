تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم لشكهم في سلوكها بالمرج



قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم لشكهم في سلوكها بمنطقة المرج لجلسة 29 يناير المقبل.

وجاء في امر الاحالة ان المتهمين وعددهم 7 اشخاص قتلوا شقيقتهم المجني عليها دينا ع مع سبق الإصرار، لعلمهم بوجود علاقة عاطفية بينها وبين أخر تأججت علي اثرها نيرانهم فبيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منها.

وأضاف تمر الاحالة إن المتهمين قاموا باصحاب المجني عليها إلى مسكن أحدهم اعدوه لذلك الغرض وقاموا بتوثيقها في كرسي لشل حركتها، وأقدموا على تعذيبها صعقا بالكهرباء حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

وثبت يتقرير مصلحة الطب الشرعي، بإجراء الصفة التشريحية على المتوفية تبين وجود غرغرينا جافة مع إفصال الطبقة السطحية للجلد بإبهام القدم على الجبهتين، ومناطق لقرح بظاهر القدمين وكدمات باللون الأزرق حول أسفل الساقين.

وأضاف التقرير، أن تلك الإصابات على غرار ما يتخلف من مرور تيار كهربائي وتعزى الوفاة للصعق بالكهرباء وهي جائزة الحدوث.