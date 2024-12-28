رئيس اللجنة النقابية للذهب بالأقصر: رفع أسعار مصنعية الذهب 20 جنيها من بعد غد الاثنين

كشف مصطفى السنوسي، رئيس اللجنة النقابية لتجارة الذهب في الأقصر، فى تصريحات صحفية أن أسعار مصنعية الذهب سترتفع ابتداءً من يوم الاثنين المقبل بقيم تتراوح بين 15 و20 جنيهًا، موضحًا أن هذه الزيادة ستكون الأخيرة لهذا العام، وجاءت ضمن سلسلة زيادات شهدتها أسعار المصنعية على مدار العام الحالي.



زيادات متعددة في المصنعية هذا العام

وأشار السنوسي إلى أن شركات الذهب رفعت أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية ثلاث مرات هذا العام، وأضاف أن الجرام الواحد من الذهب تحمل مصنعية إضافية هذا العام بلغت 50 جنيهًا، وهو ما أدى إلى رفع تكلفة مصنعية الذهب عيار 21 تتراوح بين 130 و250 جنيهًا، بينما تراوحت المصنعية في المشغولات المستوردة بين 400 و600 جنيه

أكد السنوسي أن استمرار الزيادة في أسعار المصنعية يضع عبئًا إضافيًا على المستهلكين، مطالبًا بضرورة مراعاة التوازن بين أسعار الذهب والمصنعية لضمان استقرار السوق.

كما شدد على أهمية الشفافية في تحديد التكلفة النهائية للذهب لضمان حقوق جميع الأطراف، سواء التجار أو المستهلكين.