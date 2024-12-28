رئيس اللجنة النقابية للذهب بالأقصر: رفع أسعار مصنعية الذهب 20 جنيها من بعد غد الاثنين

محافظات
رئيس اللجنة النقابية
رئيس اللجنة النقابية للذهب بالأقصر

كشف مصطفى السنوسي، رئيس اللجنة النقابية لتجارة الذهب في الأقصر، فى تصريحات صحفية أن أسعار مصنعية الذهب سترتفع ابتداءً من يوم الاثنين المقبل بقيم تتراوح بين 15 و20 جنيهًا، موضحًا أن هذه الزيادة ستكون الأخيرة لهذا العام، وجاءت ضمن سلسلة زيادات شهدتها أسعار المصنعية على مدار العام الحالي.


زيادات متعددة في المصنعية هذا العام

وأشار السنوسي إلى أن شركات الذهب رفعت أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية ثلاث مرات هذا العام، وأضاف أن الجرام الواحد من الذهب تحمل مصنعية إضافية هذا العام بلغت 50 جنيهًا، وهو ما أدى إلى رفع تكلفة مصنعية الذهب عيار 21 تتراوح بين 130 و250 جنيهًا، بينما تراوحت المصنعية في المشغولات المستوردة بين 400 و600 جنيه

أكد السنوسي أن استمرار الزيادة في أسعار المصنعية يضع عبئًا إضافيًا على المستهلكين، مطالبًا بضرورة مراعاة التوازن بين أسعار الذهب والمصنعية لضمان استقرار السوق.

كما شدد على أهمية الشفافية في تحديد التكلفة النهائية للذهب لضمان حقوق جميع الأطراف، سواء التجار أو المستهلكين.

محافظة الأقصر الاقصر اسعار مصنعية الذهب الذهب عيار 21 الاثنين المقبل استقرار السوق المشغولات الذهبية تجارة الذهب رئيس اللجنة المستهلكين

مواد متعلقة

نائب محافظ الأقصر يبحث توصيات مؤتمر الشباب..صور

بالصور..ضبط 5 عربات حنطور مخالفة في حمله مكبره بالأقصر

نائب محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لذوى الإعاقة.. وتوزيع نحو ٧ كراسي كهربائية و١٤ كرسي متحرك

خلال جولته بإسنا..محافظ الأقصر يعلن عن افتتاح مشروعات تنموية خلال عام 2025 ويوجه برفع مستوي الطرق

بالصور.. محافظ الأقصر يزور دير الأنبا متأؤوس الفاخوري بإسنا ويبحث مطالب الأهالي..تلبية لدعوتهم

جهود أوقاف الأقصر.. افتتاح عدد 16 مسجدا وفرش 63 مسجدا آخر

ضمن مبادرة بداية.. بيطري الأقصر يحصن 272.608 من الحيوانات والطيور

عايز اشوفه تاني.. القصة الكاملة لـ الطفل الباكي أمام شيخ الأزهر في الأقصر (فيديو)
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

أنيس بن ميم: أزمة الجزيري في الزمالك كانت مع جوميز

بإضافة المراقبين والمقيمين.. حكام الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين

عاجل - استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر – الأحد 29-12-2024: عيار 21 يلامس 3735 جنيهًا

عاجل | موعد انفراج أزمة أسعار الليمون.. وما السبب؟

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

عاجل - مفاجأة مدوية.. ليلى عبداللطيف عن 2025: "امرأة ستحكم أمريكا رغم نجاح ترامب"

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري