وظائف مصر للطيران 2025.. شروط وموعد التقديم

تعلن الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفتي أخصائي سياحة ومنظم تحميل طائرات.

وتشمل وظاف مصر للطيران المعلن عنها في مجال أخصائي سياحة، 30 فردًا بالقاهرة، 1 فرد بالأقصر.

وفي مجال منظم تحميل طائرات، مطلوب 35 فردًا في القاهرة، حيث يكون العمل بنظام عقد عمل مدته 11 شهرًا.

شروط التقديم في وظائف مصر للطيران

تتضمن الشروط والوظائف المطلوبة، والمعلن عنها، من قبل شركة مصر للطيران، ما يلي:

1- وظيفة أخصاني سياحة (القاهرة/ الأقصر)

- مؤهل عال مناسب ويفضل أن يكون مسبوق بثانوية عامة لغات.

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

- إجادة مهارات الحاسب الآلي.

- السن لا يزيد على 30 عامًا (ذكور/ إناث).

- قبول العمل بنظام النوبات.

- اجتياز الاختبارت المقررة.

2- منظم تحميل طائرات (القاهرة)

- الحصول على شهادة الإعدادية.

- الإلمام باللغة الإنجليزية.

- السن لا يزيد على 30 عامًا.

- ذكور فقط لطبيعة العمل.

- قبول العمل بنظام النوبات.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

شروط عامة للتقديم في وظائف مصر للطيران

1- أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق شخصية عند تقديم المستندات.

2- بالنسبة للمتقدمين لمحطة الأقصر، يجب أن يكون من أبناء محافظة الأقصر أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية عند تقديم المستندات.

3- الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة 3 سنوات.

4- تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.

5- يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

6- استيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

7- تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك وهو، http://hrholding.egyptair.com وذلك خلال الفترة من 9/1/2025 وحتى 19/1/2024 على أن يتم تقديم صورة المستندات الآتية مع أول اختبار تقرره الشركة وهي:

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة الميلاد مميكنة حديثة.

- السيرة الذاتية (CV).

- دمغة 105 + طابع الشهيد.

- المؤهل الدراسي.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- 2 صورة شخصية.

8- توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع 100 جنيه لخزينة الشركة لا ترد (عند الاستدعاء لتقديم المستندات).

9- اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

10- لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة.

11- تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.