عاجل | موعد انفراج أزمة أسعار الليمون.. وما السبب؟

الاقتصاد
بوابة الفجر

أوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى نحو 45 جنيهًا.

 

وقال النجيب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، إن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو انخفاض إنتاجية أشجار الليمون بسبب إصابة كبيرة تعرضت لها، مما أثر على حجم الإنتاج. 

 

وأشار إلى أن انخفاض المعروض أدى إلى ارتفاع الأسعار، متوقعًا استمرار هذا الوضع لبعض الوقت، نظرًا لأن أشجار الليمون تحتاج إلى سنوات لتعويض المحصول.
 

كما أوضح أن الأسواق تحتوي على نوع آخر من الليمون يُعرف بـ”ليمون الأضاليا”، والذي يتراوح سعره بين 15 و20 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الليمون البلدي بين 40 و45 جنيهًا.
 

وفي سياق متصل، أكد النجيب انخفاض أسعار العديد من الخضروات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن أسعار الطماطم تراجعت إلى 8 جنيهات للكيلو، والبصل يتراوح بين 8 و14 جنيهًا.

 

وبخصوص الثوم، أشار النجيب إلى أن حصاد محصول الثوم البلدي سيبدأ في منتصف فبراير المقبل، داعيًا ربات البيوت إلى تخزين الثوم البلدي خلال فترة الحصاد بديلًا عن الثوم الصيني، حيث يكون سعره مناسبًا جدًا مع بداية الموسم.

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