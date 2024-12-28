لوكمان يقود تشكيل أتالانتا أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

أعلن الإيطالي المخضرم جيان بييرو جاسبيروني مدرب أتالانتا، التشكيل الرسمي استعدادا لمواجهة لاتسيو، في إطار منافسات الكالتشيو، لموسم 2024-2025.

التشكيل الرسمي لفريق أتالانتا لمواجهة لاتسيو في الكالتشيو

ويحل أتالانتا ضيفا على نظيره لاتسيو، على أرضية ملعب تورينو الأولمبي، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر، أن تقام المواجهة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان، تحت صافرة الحكم دافيدي ماسا.

ويتصدر أتالانتا ترتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، بينما يأتي لاتسيو في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وجاء تشكيل أتالانتا، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي.

▪︎خط الدفاع: ببلانوفا - ديمسيتي - إيزاك هين - كولاسيناك.

▪︎خط الوسط: إيديرسون - بازاليتش - مارتن دي رون.

▪︎خط الهجوم: أديمولا لوكمان - دايفيد زاباكوستا - شارل دي كيتلير.

القنوات الناقلة لمواجهة لاتسيو وأتالانتا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة النارية بين لاتسيو وأتالانتا عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2025/2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة AD Sports Premium 1، وسيتولى المعلق الرياضي حازم عبد السلام التعليق على أحداث اللقاء.