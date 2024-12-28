باروني يُعلن تشكيل لاتسيو لمواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي

كشف الإيطالي ماركو باروني مدرب لاتسيو، عن التشكيل الرسمي للفريق، استعدادا لمواجهة أتالانتا، في إطار منافسات الكالتشيو، لموسم 2024-2025.

تشكيل لاتسيو الرسمي لمواجهة أتالانتا في الكالتشيو

ويستعد لاتسيو لخوض مواجهة قوية أمام متصدر ترتيب الجدول فريق أتالانتا، على أرضية ملعب تورينو الأولمبي، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين لاتسيو وأتالانتا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان، تحت صافرة الحكم دافيدي ماسا.

ويحتل أتالانتا صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، بينما يأتي لاتسيو في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وجاء تشكيل لاتسيو، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: بروفيديل.

▪︎خط الدفاع: جيلا - روما جنولي - تافاريس - ماروسيك.

▪︎خط الوسط: روفيلا - جندوزي - ديلي بشيرو.

▪︎ خط الهجوم: تشونا - زكاجني - كاستيلانوس.

القنوات الناقلة لمواجهة لاتسيو وأتالانتا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة النارية بين لاتسيو وأتالانتا عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2025/2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة AD Sports Premium 1، وسيتولى المعلق الرياضي حازم عبد السلام التعليق على أحداث اللقاء.